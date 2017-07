Omar Khadr: après les millions d'Ottawa, les excuses

(98,5 FM) - Deux jours après lui avoir versé 10,5 millions de dollars pour régler une poursuite en matière de violation des droits, le gouvernement Trudeau a officiellement présenté ses excuses au Canadien Omar Khadr, cet ancien détenu de la prison américaine de Guantanamo.

« Au nom du gouvernement du Canada, nous souhaitons présenter nos excuses à M. Khadr pour tout rôle que les représentants canadiens pourraient avoir joué relativement à l’épreuve qu’il a subie à l’étranger ainsi que tout tort en résultant », ont déclaré les ministres Ralph Goodale et Chrystia Freeland dans un communiqué.

Le gouvernement espère que « ces excuses ainsi que le règlement conclu avec le gouvernement l'aideront dans ses efforts visant à entamer un chapitre nouveau et prometteur de sa vie aux côtés de ses concitoyens canadiens. »

L'argent versé mercredi

Selon le Globe and Mail, le gouvernement Trudeau a versé les 10,5 millions $ discrètement mercredi.

Ottawa aurait voulu agir avant qu'un avocat ne se présente en Cour supérieure de l'Ontario pour empêcher tout versement.



C'est que la veuve d'un soldat américain tué et un autre blessé en 2002, possiblement par une grenade lancée par Omar Khadr, ont obtenu un jugement d'un Tribunal de l'Utah qui le condamne à leur verser 134 millions de dollars.

Omar Khadr a plaidé coupable en 2010 et été condamné à huit ans de prison, en plus du temps déjà passé derrière les barreaux. Il est rentré au Canada deux ans plus tard pour purger le reste de sa peine et a été libéré en mai 2015 pendant que ses avocats contestaient ses aveux de culpabilité qui, selon M. Khadr, ont été faits sous la contrainte.



Il a passé 10 ans à Guantanamo Bay. Son cas a attiré l'attention un peu partout dans le monde après que certains l'eurent qualifié d'enfant-soldat.

Avec La Presse Canadienne