Présidentielle française: le sprint final est commencé

PARIS - Les candidats à l'élection présidentielle française sont entrés dans le sprint final de la course et, à quelques jours du premier tour du scrutin, aucun d'entre eux ne semble se démarquer dans les intentions de vote.

Onze candidats se présentent au premier tour qui se tiendra dimanche, alors que le second tour se déroulera le 7 mai. Selon les plus récents sondages, la chef d'extrême droite Marine Le Pen, le centriste Emmanuel Macron, le candidat d'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon et le conservateur François Fillon sont susceptibles de se qualifier pour le deuxième tour, qui opposera les deux candidats arrivés en tête du premier tour.



Lundi, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont participé à des rassemblements à Paris et fait la promotion de leur propre vision de la France, qui est radicalement différente.



Pendant ce temps, le candidat d'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon a fait campagne sur les canaux parisiens, profitant d'un gain de popularité dans les derniers coups de sonde.



De passage dans le sud de la France, François Fillon a pour sa part tenté de se démarquer de ses adversaires sur le plan de la sécurité dans la foulée de l'attentat de Nice qui a fait 86 victimes l'été dernier.



Lors de son événement, M. Macron, un ancien banquier qui a de forts liens avec le milieu des affaires, s'est fait le défenseur de l'Europe, et a promis de représenter une France «ouverte, confiante et gagnante» contrairement à ses rivaux d'extrême droite et d'extrême gauche.



Sans les nommer, il a accusé Mme Le Pen et M. Mélenchon de vouloir isoler la France du reste du monde.



«Nous sentons partout la tentation de la barbarie, prête à resurgir, avec d'autres traits, soyons vigilants», a-t-il lancé devant la foule évaluée à 20 000 spectateurs par les organisateurs.



Lors de son discours, Marine Le Pen a pour sa part insisté sur les thèmes de l'immigration et de l'identité. «Avec (l'espace) Schengen, nous avons effacé nos frontières et fait de nos pays des halls de gare pour toutes les migrations du monde», a-t-elle déclaré.



«Oui, la France a le droit de retrouver sa souveraineté nationale, c’est-à-dire sa liberté de décider pour elle-même», a-t-elle poursuivi.



Des affrontements ont d'ailleurs éclaté à l'extérieur de la salle de spectacle où l'événement de Mme Le Pen avait lieu. Des manifestants opposés au Front national se sont fait refuser l'entrée par les policiers antiémeute, qui ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.