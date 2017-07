Rencontre avec l'avocate russe: l'administration Trump s'enfonce

La Trump Tower, à New York/Photo: Wikipedia

(98,5 FM) - Cette fois, l'administration Trump n'a pu jouer la carte des «fake news». Des révélations en cascade prouvent qu'il y aurait eu huit personnes présentes à cette rencontre impliquant notamment Donald Trump Jr et l'avocate russe proche du Kremlin Natalia Veselnitskaya, le 9 juin 2016. Même le président américian l'a confirmée récemment. Notre collaboratrice Marie-Christine Bonzom fait le bilan d'une semaine mouvementée à Washington.

En effet, plusieurs médias américains, dont le New York Times, ont publié l'information ces derniers jours à l'effet que Trump Jr a rencontré l'avocate russe Natalia Veselnitskaya.

Le président américain Donald Trump, en visite à Paris, a abordé le délicat sujet de la rencontre entre son fils et l'avocate russe Natalia Veselnitskaya. Source vidéo: The Associated Press

Lors d'un point de presse tenu en France (vidéo ci-haut), jeudi, le président américain Donald Trump a d'ailleurs fini par admettre que la rencontre entre son fils, Donald Trump Jr, et l'avocate a bel et bien eu lieu. Or, il a tenté de minimiser les répercussions de cet entretien.

«En politique, plusieurs personnes disent avoir des informations sur telle personne, en l'occurence Hillary, pour être honnête. C'est habituel. Ce n'est pas une manière très propre de faire des affaires, mais c'est assez habituel (le président a utilisé le mot anglais «standard») en politique. Quand il existe de l'information, tu l'as prend. Dans le cas de Don [Trump Jr], il a écouté [ce que l'avocate russe avait à déclarer]. Mais rien n'est arrivé [qui pourrait associer l'implication de la Russie dans les élections américaines] à cette rencontre. Je pense que les médias ont monté cette histoire en épingle.»

Multiples enquêtes

Malgré les tentatives de Donald Trump afin d'atténuer l'implication de la Russie dans l'élection américaine, des enquêtes sont en cours un peu partout à Washington, que ce soit au Congrès, au FBI (Federal Bureau of Investigation) ou à la Commission judiciaire du Sénat.

De toute évidence, on en saura davantage dans les prochains jours à propos de cette rencontre impliquant l'avocate russe, puisque le sénateur républicain de l’Iowa et patron de la Commission judiciaire du Sénat, Chuck Grassley, a demandé à Donald Trump Jr de témoigner en public.

Et la présence d’un lobbyiste russo-américain du nom de Rinat Akhmetshin - formé au contre-espionnage dans l’armée soviétique - n’arrange pas vraiment les affaires du fils du président américain ni de son gendre, Jared Kushner, lâché vendredi par l’un de ses avocats.

Rinat Akhmetshin a confirmé à l’agence Associated Press qu’il était présent à la rencontre de juin 2016, qui a eu lieu dans des bureaux de la Trump Tower, à New York. À Washington, il participe à des efforts pour faire annuler des sanctions financières qui frappent la Russie.

Natalia Veselnitskaya, l'avocate russe qui aurait rencontré Donald Trump Jr, en juin 2016. Photo: Yury Martyanov/Kommersant, via Associated Press

Des infos compromettantes

Selon Akhmetshin, l’avocate, qui avait promis par un intermédiaire des informations «compromettantes» sur Hillary Clinton, aurait apporté des documents relatifs à un fonds d’investissement américain ayant des liens avec la Russie et le Parti démocrate.

Natalia Veselnitskaya aurait laissé une pochette plastique à la réunion, selon le lobbyiste.

Mentionnons que cette rencontre s'est déroulée alors que la démocrate Hillary Clinton était en pleine campagne contre le républicain Donald Trump, dans le cadre de l'élection présidentielle.

(Avec l’Associated Press et 20 minutes)