Un long entretien entre Kanye West et Donald Trump (vidéo)

(98,5 FM) - L'amitié entre Kanye West et Donald Trump semble bien réelle. Le rappeur a visité le président désigné dans sa Trump Tower de New York mardi matin.

West a rencontré le président désigné pour aborder des «enjeux multiculturels», a dit l'artiste dans son premier message sur Twitter depuis son hospitalisation.

L'entretien a duré une quarantaine de minutes.

"We've been friends for a long time": Kanye West and President-elect Donald Trump appear together at Trump Tower https://t.co/o1rQ4tF0NU pic.twitter.com/BPbpibiJPr