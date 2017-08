1 800$ par année pour que ses deux filles «marcheuses» puissent dîner à l'école

Payer 1 800$ par année pour que ses deux filles puissent dîner à l'école est devenue une réalité dure à avaler pour un père de Gatineau.

Si les élèves ne fréquentent pas le service de garde, des frais de «fréquentation sporadique» de 5$ sont chargés pour chaque dîner puisqu'ils n'ont pas accès au service de surveillance.

Une fois le parcours primaire de ses filles terminé, Éric Di Tomasso aura dépensé 10 000$ si la Commission scolaire des Draveurs ne change pas sa politique de facturation pour les enfants marcheurs qui souhaitent manger à l'école.

Il s'agit d'une somme quatre fois et demi plus élevée que si elles utilisaient le transport scolaire, dont la facture s'élève à un peu plus de 230$ annuellement pour un enfant selon ce qu'on peut lire dans LeDroit jeudi matin.

Monsieur Tomasso a l'impression que cette façon de faire ne consiste qu'à générer des revenus sur le dos des familles alors que certaines n'ont pas les moyens de payer un tel montant.

En réaction la CSD, assure qu'il ne s'agit pas d'une question budgétaire, mais plutôt une question de disponibilité des locaux et d'équité.

Elle refuse pourtant d'imiter la Commission scolaire des portages-de-l‘Outaouais qui a ajusté ses tarifs.