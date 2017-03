177 000$ pour 4 projets de l'Estrie favorisant l'atteinte de l'égalité femmes-hommes

Étienne Bélanger-Caron

Quatre projets favorisant l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes seront mis de l'avant en Estrie.La Coalition sherbrookoise pour le travail de rue reçoit un montant de 49 mille dollars pour le projet "Cultiver l'égalité."Une travailleuse de rue sera déployée dans des milieux ciblés des arrondissements du Mont Bellevue et de Fleurimont.Le directeur général de la Coalition, Étienne Bélanger-Caron, précise qu'elle va s'adresser aux jeunes de moins de 24 ans pour créer des ateliers de sensibilisation pour aborder des thématiques comme les stéréotypes et la compréhension de la sexualité.Les organismes Pépines, Actions interculturelles de développement et d'éducation et la Corporation de développement communautaire du Haut-St-François se partagent le reste du soutien financier.