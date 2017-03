200 résidences de Saint-Élie privées d'eau mardi

Quelque 200 résidences dans le secteur de Saint-Élie seront privées d'eau potable demain en raison de travaux au réseau d'aqueduc. Il s'agit de résidences situées sur les rue Saint-Michel-Archange et des Vinaigriers de même que sur le chemin Laliberté et dans le développement Bonneville. L'interruption est prévue entre 7 h 30 et 16 h.



La Ville de Sherbrooke invite les citoyens à faire des réserves d'eau potable pour la journée.