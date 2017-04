4 jours de prison pour avoir frappé une policière: le Service de police de Sherbrooke insatisfait

Reportage de Marie-France Martel

Le Service de police de Sherbrooke est insatisfait de la sentence rendue à l'endroit d'un individu condamné pour voies de faits sur une policière.Il a agrippé la policière par les cheveux et l'a frappée au visage.Blazevic a été condamné à 4 jours de prison, 20h de travaux communautaires et à suivre une thérapie pour gestion de la colère.Le directeur du Service de police de Sherbrooke, Danny McConnell, est déçu de cette décision qui semble banaliser l'agression de policiers.Danny McConnell a discuté avec la procureure de la Couronne au dossier Me Marilène Laviolette qui lui a expliqué les motifs de cette suggestion commune. La décision a aussi soulevé la colère des membres de l'Association des policiers et policières de Sherbrooke. Le président, Éric Beaudoin, affirme que frapper un policier est un fait aggravant et les agents sont des victimes à part entière. En audio, le reportage de Marie-France Martel