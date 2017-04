90 000 $ pour le Phoenix

La Ville de Sherbrooke va accorder 90 000 $ par année au club de hockey Phoenix pour un plan de visibilité sur 5 ans.

Ce plan mettra en évidence le nom et le logo de la Ville lors de la diffusion des parties du Phoenix sur les réseaux québécois et nationaux, sur l'autobus et sur les éléments promotionnels.

Le maire Bernard Sévigny affirme que le club de hockey du Phoenix contribue à faire connaître la Ville de Sherbrooke.

Il estime donc important qu'elle s'implique pour consolider la situation financière de l'organisation.

Le montant octroyé annuellement au Phoenix est légèrement inférieur au loyer payé par le club à la Ville de Sherbrooke pour le palais des sports.