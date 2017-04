Ça déborde dans l'Est ontarien

Plusieurs routes de l'Est ontarien, notamment dans la municipalité de Clarence Rockland sont inondées en raison de la fonte des neiges et aussi des pluies dilluviennes. D'ailleurs, on prévoit entre 20 et 30 millimètres de pluie, au cours des prochaines heures.



En Outaouais, pas de grands débordements jusqu'à maintenant mais les autorités suivent la situation d'heures en heures.



Certains terrains seront inondés le long de la rivière des Outaouais jusque dans les Laurentides mais rien de plus pour le moment.