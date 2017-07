Accident impliquant une voiture et un cycliste à Sai...

Accident impliquant une voiture et un cycliste à Sainte-Foy

QUÉBEC - Un cycliste a été happé par une voiture vers 21h10 hier soir sur la rue Einstein devant le concessionnaire Audi. L'impact a été suffisament violent pour déformer considérablement le cadre et les roues du vélo.





La victime, un homme d'une trentaine d'années a été conduit dans un centre hospitalier alors qu'il se trouvait dans un état semi-conscient, pour des blessures aux jambes et à la tête. On ne craint pas pour sa vie.