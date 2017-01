Accusations de fraude:Jean-François Brisson plaidera coupable le 10 février

Reportage de Marie-France Martel

Jean-François Brisson accusé de fraude et de vol à l'étalage plaidera coupable le 10 février aux accusations portées contre lui.Jean-François Brisson est accusé d'avoir fraudé le Club nautique de Sherbrooke et la société Cogir pour plus de 70 mille dollars.L'homme de 35 ans aurait notamment simulé un cancer pour solliciter des dons afin de payer ses traitements.Quant à la possibilité qu'il doive rembourser les sommes fraudées, le procureur de la Couronne Me Andy Drouin affirme que le but premier du code criminel n'est pas de sanctionner des fraudes mais il comporte des mécanismes de recouvrement de sommes lorsqu'on est en mesure de mettre la main dessus.Jean-Francois Brisson s'est retrouvé en prison en novembre dernier après avoir tenté de voler du vin et du fromage au Super C de la rue Belvédère.