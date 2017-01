Accusations fédérales contre la MMA et des employés:tenue de procès séparés

Me Josée Pratte

Des dirigeants et des employés de la MMA subiront un procès séparé concernant les accusations portées contre eux en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire du Canada.Les avocats des employés Tom Harding, Jean Demaître et Richard Labrie ont indiqué qu'ils souhaitaient procéder au fédéral après la tenue du procès criminel.Ce dernier doit débuter en septembre prochain.Me Josée Pratte de la Couronne fédérale explique dans l'extrait audio que la tenue d'un procès séparé permettra de poursuivre les dirigeants de la MMA qui ne sont pas accusés au Québec sur le plan criminel.Quant aux accusations déposées en vertu de la loi sur l'Environnement, la Couronne fédérale va recommander qu'un acte d'accusation direct soit déposé.Cela permettrait de faire sauter l'enquête préliminaire pour éviter les délais et la multiplication des procédures.