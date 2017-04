Accusé en lien avec des vols dans des commerces: Francis Deslauriers envoyé en thérapie

Un des trois individus accusés en lien avec des vols de commerce, Francis Deslauriers, devra suivre une thérapie au domaine Perce-Neige. Il subissait aujourd'hui son enquête sur remise en liberté avec les deux autres accusés Francis Veilleux et Michaël Sanders.



La Couronne a consenti à ce que des conditions soient imposées à Francis Deslauriers afin qu'il puisse vaincre ses dépendances à l'alcool et aux drogues.



Les procédures se poursuivent pour les deux autres individus.



Les trois hommes âgés de 20 à 23 ans font face à une trentaine d'accusations pour des vols de guichets automatiques et de petites caisses.



Ils auraient notamment visité le Centre de foires, le Centre de formation 24-Juin, le complexe Thibault GM, le chalet du mont Bellevue et des restaurants.