Isabelle Miron

Le parti Action Gatineau a fait son bilan pour l'année 2016 et les prévisions pour l'année 2017, une année électorale.Plusieurs investitures auront lieu au cours des prochaines semaines et tous les candidats seront choisis pour le début du mois de mai car le congrès du parti aura lieu les 5 et 6 mai.Par la suite, le parti va entreprendre la campagne électorale en vue du scrutin de novembre.Le but est de détenir la majorité à la table du conseil comme l'indique la porte-parole Isabelle Miron.