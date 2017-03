Affaire Vadeboncoeur : le procès se poursuivra le 20 avril

Le procès des quatre policiers accusés en lien avec l'arrestation d'Alexis Vadeboncoeur se poursuivra le 20 avril.

Lors des plaidoiries qui devaient prendre fin aujourd'hui, la procureure de la Couronne a continué de remettre en question la version des faits de la défense.

Me Aryanne Guérin croit que de nombreux détails et de nombreuses coïncidences démontrent que les policiers sont coupable d'avoir fabriqué un rapport qui change la réalité des événements et qui induit en erreur.

Elle plaide également que leur intervention était précipitée et ne tenait pas compte de ce qu'elle qualifie de «reddition précipité» d'Alexis Vadeboncoeur.

Lors de la séance du 20 avril, la Défense répliquera à l'offensive d'aujourd'hui de la Couronne.