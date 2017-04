Affaissement de route à Bécancour; un policier tombe dans un trou

Sébastien Doire

Chargement du lecteur ...

Un policier du Service de police de la communauté autochtone de Wôlinak a subi de légères blessures après que son auto patrouille soit tombée dans une crevasse causée par l'affaissement du boulevard du Danube, à Bécancour, tôt ce matin.

Ce chemin est couvert d'eau depuis quelques jours, et la route se serait affessée d'environ 3 ou 4 pieds, selon le directeur régional de la Sécurité civile, Sébastien Doire.



D'ailleurs, les prochains jours seront déterminants pour les cours d'eau de la érgion.



Avec des températures prévues au-dessus du point de congélation et un niveau passablement élevé à plusieurs endroits, il est possible que des couverts de glace se détachent et créent des embâcles.



En audio, Sébastien Doire.