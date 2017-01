Agression d'une serveuse dans un bar de Sherbrooke: l'accusé est remis en liberté

L'homme accusé d'avoir agressé sexuellement une serveuse dans un bar de Sherbrooke la semaine dernière a pu reprendre sa liberté.

Angel Emiro Guapacha devra respecter plusieurs conditions dont celle de ne pas se trouver dans les bars et de ne pas consommer d'alcool.



Il lui est aussi interdit de communiquer avec la victime et il devra respecter un couvre feu.



Guapacha a aussi dû faire un dépôt de mille dollars et il a pris un engagement pour un montant de 2 mille dollars.



L'homme de 46 ans aurait agressé sexuellement la serveuse durant une bonne partie de la nuit et il lui aurait causé des lésions lors de ces agressions à répétition.



Angel Emiro Guapacha reviendra devant la cour le 22 mars prochain.