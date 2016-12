Agression présumée d'Alice Paquet : la police remet son rapport d'enquête à la Couronne

La police de Québec a fini son enquête dans le dossier des allégations d'agression sexuelle portées par Alice Paquet contre un homme politique québécois.

Le dossier de preuve constitué a été transmis aux procureurs de la Couronne, qui décideront si des accusations doivent être déposées contre le présumé agresseur.



Alice Paquet avait dénoncé, cet automne, des gestes violents et des relations sexuelles non consensuelles de la part de cet homme.



Celui-ci avait clamé son innocence, mais il a néanmoins encouru des sanctions professionnelles et s'est mis à l'écart de la vie publique.