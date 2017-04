Alabama s'en vient à St-Tite Alabama, c/Photo: Alabama

Pour célébrer son 50ème anniversaire, le Festival western de St-Tite s'offre le légendaire groupe country Alabama. Le trio donnera un spectacle aux grandes estrades Coors Banquet le 7 septembre prochain. Alabama, c'est 40 ans de carrière, et plus de 73 millions d'albums vendus. Le groupe a accumulé 178 prix lors de différents galas musicaux, en plus d'être membre du Temple de la renommée de la musique country et d'avoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.



Un peu moins de 8 000 billets seront mis en vente dès aujourd'hui à la billetterie du festival et sur le site Internet, au www.fwst.ca.