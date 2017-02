Alcool au volant: des conducteurs réclament un arrêt des procédures

Me Alexandre Tardif

Les dossiers de personnes accusées de conduites avec les capacités affaiblies par l'alcool qui réclament un arrêt des procédures pour délais déraisonnables reviennent en cour aujourd'hui au palais de justice de Sherbrooke.Il a conclu que les délais ne peuvent être imputables à la Couronne et qu'ils sont plutôt attribuables à des questions de droit inédites et complexes.Cinq conducteurs ont déjà été trouvés coupable de conduite en état d'ébriété et condamnés à une amende de 1 000 $ en plus de perdre leur permis pour un an.Me Michel Dusseault plaidera également un arrêt des procédures dans 28 dossiers similaires plus tard aujourd'hui.Ces personnes ont été arrêtées entre 2009 et 2012 sur le territoire de la Régie de police de Memphrémagog.