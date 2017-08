ALENA: Thomas Mulcair se dit préoccupé par la renégociation

Thomas Mulcair

Le chef du NPD, Thomas Mulcair se dit préoccupé par la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain.

Il affirme que le gouvernement canadien a une clause de proportionnalité qui permet aux États-Unis de dicter leur faits et gestes par rapport à l'exportation d'énergies fossiles comme le pétrole.





Monsieur Mulcair déplore l'inaction du premier ministre Justin Trudeau dans le dossier et constate que cet accord touchera directement les Québécois.





Le chef du Nouveau Parti démocratique souhaite voir plus de mobilité pour la main-d'oeuvre canadienne et les professionnels.





Rappelons que la renégociation de l'accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique débutait aujourd'hui à Washington.

