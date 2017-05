Alliance Magnésium produit ses premiers lingots de magnésium

Joël Fournier

Alliance Magnésium confirme un projet d'investissement de 8,6 millions de dollars à Asbestos.Le projet comporte deux volets, soit l'achèvement de l'installation d'une usine pilote et sa mise en activité d'ici la fin juin de même que la réalisation de travaux préparatoires aux phases commerciales.En audio, le chef de la direction d'Alliance Magnésium, le Dr Joël Fournier.L'entreprise prévoit implanter une usine commerciale en 2019 sur le site de l'ancienne Magnola à Danville qui produira 50 000 tonnes par an et dont les coûts sont estimés à près de 600 millions de dollars.Québec accorde un prêt de 4,1 millions de dollars pour qu'elle puisse faire l'achat d'équipement et procéder à la mise en activité de son usine pilote.Quelque 350 emplois seront créés à terme.