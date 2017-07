Amendes élevées pour deux individus de l'Estrie qui ont fait la contrebande de tabac

Deux individus de l'Estrie ont été condamnés à plusieurs milliers de dollars d'amende en lien avec la contrebande de tabac. Bruno Baron de Sherbrooke devra payer près de 508 000$ d'amende à la suite d'une opération menée en février 2015 par la Sûreté du Québec.

Les policiers avait saisi plus de 61 mille cigarettes de contrebande dans un véhicule.

Par ailleurs, Bernard Lussier d'East Angus devra payer une amende de plus de 55 000$.

En octobre 2014, la Sûreté du Québec avait saisi plus de 66 000 cigarettes dans son véhicule.