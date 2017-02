Appui pour les profs en grève de l'UdeS

Les professeurs en grève de l'Université de Sherbrooke reçoivent un appui. Les étudiants du premier cycle de la faculté d'éducation et membres de l'Association générale des étudiants de l'Université de Sherbrooke ont choisi de déclencher une grève hier en soutien aux 428 professeurs qui le sont eux aussi.



Ce débrayage est effectif dès ce matin et le sera à chaque fois que les professeurs choisiront d'appliquer ce moyen de pression.



Du mandat de 12 jours de grève que les enseignants avaient en poche, il n'en reste que 5.



Par ailleurs, l'AGEFLESH (l'Association générale étudiante de la faculté des lettres et sciences humaines de l'UdeS) doit aussi tenir un vote mardi prochain.