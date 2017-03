Arrêt obligatoire réclamé à l'intersection Bertrand Fabi et des Girolles dans le secteur de Rock Forest

Charles Bélanger et Bruno Vachon

Un résident du secteur de Rock Forest réclame un arrêt obligatoire à l'intersection du boulevard Bertrand Fabi et de la rue des Girolles près de la nouvelle école primaire.Il demeure dans le secteur de Rock Forest depuis un an et il se dit préoccupé par la vitesse des automobilistes dans son quartier.Un arrêt obligatoire est installé près de l'école du Boisé Fabi et l'autre se trouve plus loin à la hauteur de la rue Charny.Le conseiller Bruno Vachon a indiqué que des études concernant la vitesse seront réalisées cet été dans le secteur.Charles Bélanger a aussi déploré l'absence de trottoir sur les boulevards Bertrand Fabi et Bourque, ce qui peut s'avérer dangereux pour les piétons selon lui.