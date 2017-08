Atteinte d'un cancer incurable, une Gatinoise n'a pas accès à un psychologue

Francine Leahy

Imaginez que vous avez un cancer incurable et qu'aucun psychologue spécialisé n'est disponible pour vous aider à traverser cette épreuve difficile.C'est pourtant ce que vit actuellement la Gatinoise, Francine Leahy 59 ans, qui a appris en avril dernier qu'il lui restait entre six mois et un an à vivre.

Le Centre de cancérologie de l'Outaouais n'offre plus de services de soutien psychologique depuis l'été dernier. Seule une travailleuse sociale est en place pour subvenir aux besoins des patients.

La dame doit maintenant se tourner vers le CLSC ou encore le secteur privé pour obtenir de l'aide dans un délai de plusieurs mois.

Madame Leahy raconte son histoire dans une entrevue déchirante diffusée jeudi midi à Solide comme le Roch.

Signe qu'il y a de l'espoir, une candidate aurait manifesté son intérêt pour combler le poste vacant au Centre de cancérologie.