Aucune solution encore à l'iniquité des taxes scolaires en Outaouais

Les présidents et présidentes des commissions scolaires francophones de l'Outaouais se disent très déçus de ne pas retrouver dans le projet de règles budgétaires pour la prochaine année des solutions à l'iniquité des taxes scolaires en Outaouais.

Sébastien Proulx, ministre de l'éducation, du loisir et du sport s'était engager à annoncer rapidement des solutions afin de diminuer le plus possible les effets sur les taux de taxe scolaire dans la région.

Par contre, dans son projet déposé, aucune mention n'est faite de solution en Outaouais.

Rappelons que plus de 18 000 contribuables des commissions scolaires francophones de l’Outaouais ont payés leurs taxes scolaires à la commission scolaire Western Québec dû à l'écart de plus de 50% dans le coût de leur facture.