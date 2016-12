Avertissement de tempête hivernale levé en Estrie

Daniel Thibodeau

Chargement du lecteur ...

L'avertissement de tempête hivernale émis par Environnement Canada a officiellement été levé pour l'Estrie.Environnement Canada prévoit de 5 à 10 cm de neige pour Sherbrooke au cours de la journée et de 2 à 4 cm pour la nuit prochaine.Plusieurs avertissements de tempête hivernale sont toujours en vigueur en ce moment pour les régions de Charlevoix, de Québec, en Beauce, au Saguenay, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord notamment.Jusqu'à 50 centimètres sont attendus dans Charlevoix et dans les Chics-Chocs en Gaspésie.