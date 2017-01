Avertissement de tempête pour Québec

QUÉBEC - Environnement-Canada a transformé l'avertissement de neige en avertissement de tempête hivernale pour la grande région de Québec.

Pour Québec les précipitations prévues sont 15 à 25 centimètres, mais les régions situées plus au nord et à l’est pourraient recevoir entre 30 et 40 centimètres. En raison des vents, la visibilité pourrait être considérablement réduite par moment.



Les routes et autoroutes de la région ont été le théâtre de plusieurs sorties de route ou collisions au cours de l'après-midi de mardi, mais aucun accident grave n’a été rapporté.



La ronde des fermetures s’est poursuivie au cours de l’après-midi alors que plusieurs institutions ont fermé leurs portes pour le reste de la journée ou la soirée.



À l'aéroport Jean-Lesage, le mauvais temps est responsable de l'annulation d'une dizaine de vols.



La Ville de Québec a annoncé qu’il y aura une opération de déneigement dans l’arrondissement La Cité-Limoilou où le stationnement sera interdit à compter de 23 heures.

Voici les dernières prévisions d'Environnement-Canada pour Québec (15h45)