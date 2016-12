4 100 résidences du secteur Trois-Rivières Ouest doivent faire bouillir leur eau avant de la consommer, au moins encore pour 36 heures.

Il s'agit d'un avis préventif à la suite d'un bris d'aqueduc qui touche les citoyens du secteur suivant : au sud de l'autoroute 40 et du boulevard des Chenaux, à l'ouest de la rivière Milette, au nord du chemin Walter-Dupont et de la rue Quirion et à l'est des rues des Ardennes et Sabrevois.

?

Il faut faire bouillir l'eau pour boire, laver des aliments et se brosser les dents, notamment.