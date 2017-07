Beaupré veut forcer AIM à décontaminer le site de l'ancienne usine d'Abitibi Bowater

Pierre Renaud

Chargement du lecteur ...

QUÉBEC - La Ville de Beaupré, déjà engagée dans un bras de fer pour exproprier l'entreprise AIM, s'adresse aux tribunaux pour la forcer à décontaminer le site de l'ancienne usine d'Abitibi Bowater.

Le maire de l'endroit, Pierre Renaud, a confirmé au FM93 que la municipalité avait déposé une demande d'injonction interlocutoire.

L'entreprise spécialisée dans la démolition et la récupération de métaux, qui a acheté l'ancienne usine et le terrain en 2010, a jusqu'à la fin de l'année pour décontaminer le site. La contamination serait plus grande que prévue.

Les travaux n'étant pas encore amorcés, la Ville a choisi de s'adresser aux tribunaux pour faire bouger AIM et le ministère de l'Environnement, qui a fixé l'échéancier.

Quant aux démarches d'expropriation amorcées par l'ancien maire Michel Paré en 2014, elles sont toujours à la case départ. L'actuel maire déplore la stratégie de l'entreprise, qui selon lui retarde volontairement les procédures.

M. Renaud espère que les dates d'audiences dans ces deux causes seront fixées à l'automne.

Les contribuables de Beaupré ont déjà déboursé environ 100 000$ dans ce bras de fer avec AIM.

Nous avons sollicité une réaction auprès de l'entreprise, qui n'a pas retourné nos appels.

La Ville de Beaupré mise sur ce site «extraordinaire» pour y implanter un parc industriel, où de 800 à 900 emplois pourrait être créés. Il est également prévu d'y aménager un parc afin de redonner l'accès au fleuve.