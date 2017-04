Bilan 2016 de la police de Gatineau: aucun meurtre mais plus de voies de faits et de vols

La police de Gatineau a fait son bilan 2016. Une trentaine d'aspects ont été répertoriés dans ce bilan.



Parmi les principaux, on note une hausse de 120% des voies de faits graves ainsi que de 47% pour la hausse des enlèvements et de séquestrations.



Les policiers ont arrêté 25% de plus de conducteurs qui utilisaient leur téléphone portable au volant.



Les voleurs dans les véhicules ont été actifs puisque la police note une hausse de 30%, tandis que le nombre de véhicules volés a bondi de 43%.



Fait à noter, pour la première fois en 15 ans, il n'y a eu aucun meurtre sur le territoire de la ville de Gatineau en 2016.



Malheureusement, ça ne sera pas le cas de 2017, on sait qu'à l'hiver dernier, il y a eu le meurtre de Thérèse Gauvreau