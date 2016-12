Bilan de l'opération antidrogue menée à Potton Cogeco Nouvelles

L'opération antidrogue menée à Potton la semaine dernière a permis de démanteler un laboratoire d'encapsulage de fentanyl. Deux presses à comprimés, une machine pour fabriquer les capsules et près d'un kilo de fentanyl ont notamment été saisis.



L'enquête est toujours en cours et aucune arrestation n'a encore été effectuée.



D'autres perquisitions ont été menées à Longueuil, Boucherville et Saint-Roch-de-Richelieu en lien avec cette opération.