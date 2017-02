Bilan de l'opération policière dans la région de Granby

Les perquisitions menées hier par l'Escouade régionale mixte Granby ont permis de saisir des quantités importantes de stupéfiants. Ils ont notamment mis la main sur 200 grammes de cocaïne, 40 000 comprimés de méthamphétamines, plus de 700 plants de cannabis et une dizaine de kilos de cannabis en vrac.



Les policiers ont également saisi plus de 50 000 dollars et 4 armes à feu.



Rappelons que 14 personnes ont été arrêtées lors de cette opération.