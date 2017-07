Bilan du week-end des déménagements à la SPA

QUÉBEC - L'heure est au bilan pour la SPA de Québec qui affirme avoir procédé à 32 adoptions, dans un week-end particulièrement achalandé en raison des nombreux déménagements. On y constate d'ailleurs que le problème de la surpopulation animale touche plus particulièrement les chats que les chiens, alors qu'on a manqué de cages à la SPA au cours de la fin de semaine.





Le porte-parole Félix Tremblay a d'ailleurs raconté au Journal de Québec le témoignage d'un homme qui est entré dans un logement et y a trouvé une portée de chatons abandonnés par leur maître qui avait déserté l'appartement.