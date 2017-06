Dominic Lapointe

Un peu plus d'un an après son ouverture, la Brasserie Daniel Lapointe située dans l'est de Sherbrooke a fermé ses portes samedi dernier.

Une trentaine d'employés perdent ainsi leur emploi.





L'exprience n'a pas été concluante et la famille Lapointe souhaite maintenant concentrer ses énergies à l'ouverture d'une succursale à Granby.





En entrevue à Midi Actualité, le propriétaire Dominic Lapointe a confirmé la nouvelle sur nos ondes.









L'ouverture de la succursale de Granby est prévue cet automne