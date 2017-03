«C'était clairement la meilleure course de ma carrière» - Alex Harvey (vidéo)

LAHTI, Finlande - Alex Harvey a été couronné le roi du ski de fond, dimanche, alors que le Québécois âgé de 28 ans a remporté le 50 km style libre lors des Championnats mondiaux de ski nordique.

Le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges a lancé sa dernière attaque au bon moment, passant en tête lors du dernier virage avant de résister au Russe Sergey Ustiugov dans le sprint final. Comme la tradition le veut quand un Canadien monte sur le podium, Harvey a célébré en faisant semblant de jouer de la guitare avec ses skis devant la foule.

« Les conditions étaient très rapides ce qui fait en sorte que le peloton reste groupé pendant toute la course, a mentionné Harvey lors d'un entretien téléphonique avec La Presse canadienne. Ça joue beaucoup du coude et la première partie du plan était donc de rester à l'avant du groupe du début à la fin pour éviter les chutes et les bris d'équipement.



« À l'approche du stade, le plan était d'utiliser l'aspiration derrière (Martin Johnsrud) Sundby pour générer un peu plus de vitesse dans le virage et cela a fonctionné. Après ça, je savais que j'avais gagné la course. »



Harvey a également gagné deux étapes de la Coupe du monde cette saison, en plus d'avoir aussi mis la main sur deux médailles de bronze. Il était sur une lancée depuis le début des Mondiaux, alors qu'il avait terminé cinquième au skiathlon et sixième au sprint par équipe style classique plus tôt cette semaine. Cependant, tout est tombé en place dimanche.



« Je savais que ce serait difficile, mais j'avais des chances réalistes de podium au cours de la semaine, a soutenu Harvey. La victoire, c'est un peu un bonus. Et d'avoir gagné le 50 kilomètres, c'est spécial. C'est l'épreuve la plus prestigieuse au ski de fond. »



Harvey a rallié l'arrivée en une heure 46 minutes et 28,9 secondes. Ustiugov a suivi en 1:46:29,5 et le Finlandais Matti Heikkinen a complété le podium en 1:46:30,3. Sundby, meneur au classement général de la Coupe du monde, s'est contenté du cinquième rang, à trois secondes de Harvey.

« C'est l'euphorie. C'est comme si tu es sur un nuage, a raconté Harvey sur les moments après avoir franchi le fil d'arrivée. Il y a plein de souvenirs qui défilent dans ta tête. Tu penses aux déceptions, aux moments plus difficiles à l'entraînement quand tu étais fatigué, mais que tu continuais à pousser. Tu te rends compte que ces efforts-là en ont finalement valu la peine. C'était clairement la meilleure course de ma carrière. »

Une première depuis 2011



Il s'agit pour Harvey et pour le Canada d'une première médaille d'or aux Mondiaux de ski de fond depuis 2011, quand Harvey et Devon Kershaw s'étaient imposés lors du sprint par équipe.



En 2015, Harvey était monté à deux reprises sur le podium des Mondiaux, à Falun, en Suède. Il avait remporté l'argent au sprint individuel et le bronze au skiathlon. Harvey avait aussi obtenu le bronze au sprint individuel en 2013, à Val di Fiemme, en Italie.



Harvey a donc cinq médailles à son palmarès aux Mondiaux dans quatre épreuves différentes. Il a aussi déjà gagné 21 médailles en Coupe du monde au cours de sa brillante carrière.



Kershaw, de Sudbury, en Ontario, a terminé l'épreuve de dimanche en 38e position. Graeme Killick, de Fort McMurray, en Alberta, et Knute Johnsgaard, de Whitehorse, au Yukon, ont suivi en terminant respectivement 43e et 55e.



Ustiugov conclut les Mondiaux de 2017 avec une récolte de cinq médailles, dont deux d'or.



Le 50 km style libre était la dernière épreuve présentée aux Championnats mondiaux de ski nordique. La Norvège a été la nation la plus dominante avec sept médailles d'or.



La Coupe du monde effectuera un arrêt à Oslo, en Norvège, le week-end prochain. Harvey viendra ensuite célébrer son triomphe avec sa famille et ses partisans, alors qu'il participera aux Finales de la Coupe du monde du 17 au 19 mars, à Québec.