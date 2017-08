Canabis médical à Weedon: un projet de 200 M$

Les deux entreprises qui veulent s'implanter à Weedon pour produire du cannabis médical compte investir 200 millions de dollars.

Le projet comprendra une quinzaine de serres de canabis de 100 000 pieds carrés sur le rang 2 Sud ainsi qu'un centre d'interprétation et un musée sur le cannabis.



Les promoteurs envisagent la création de 400 emplois directs et 800 emplois indirects.



Les installations permettront de produire 150 000 kilos de cannabis et de générer des revenus de 750 millions de dollars par année.



Des activités de recherche et de développement, un centre de formation, une clinique, un hôtel et un développement résidentiel s'inscrivent également dans ce projet.



Les citoyens de Weedon sont conviés à un événement à l'aréna de la municipalité le 17 août prochain au cours duquel il leur sera présenté.