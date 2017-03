Carambolage sur l'autoroute 10 à Magog

L'autoroute 10 est complètement fermée à la circulation à la hauteur de Magog à la suite d'un important carambolage.

Selon les premières informations fournies par la Sûreté du Québec, une trentaine de véhicules seraient impliqués.



Tous les services d'urgence ont été appelés sur les lieux du carambolage et le secteur est à éviter.



À Sherbrooke, la côte King est rouverte à la circulation mais la chaussée demeure glissante et les policiers recommandent aux automobilistes d'éviter le secteur.



On ne signale aucun accident pour le moment.

Mentionnons que l’Université de Sherbrooke confirme que les activités pédagogiques prévues en soirée sont suspendues sur le Campus principal et au Campus de la santé.

Le Cégep de Sherbrooke et le Collège Champlain ont aussi suspendu leurs activités.

La Société de transport de Sherbrooke indique que des retards sont à prévoir sur les différentes lignes d'autobus.



Plus de détails à venir.