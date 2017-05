Cartel de l'essence: les automobilistes se partageront 10,8 M$

Les automobilistes de Sherbrooke, Magog, Thetford Mines et Victoriaville se partageront 10,8 millions de dollars grâce au règlement à l'amiable intervenu dans le dossier du cartel de l'essence. Le règlement prévoit un montant de 17,3 millions mais il faut soustraire de cette somme les honoraires des avocats et des experts.



Intenté il y a près de sept ans, le recours vise tout ceux qui ont acheté de l'essence dans ces régions entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2006.



180 000 automobilistes receveront chacun entre 40 et 50 dollars.



Le mode de remboursement n'a pas encore été déterminé.