Centre récréatif régional: l'entreprise Vertige souhaiterait relocaliser ses installations

Bernard Sévigny

Un centre récréatif régional regroupant des activités d'escalade, des trampolines et des installations d'amusement pour enfants pourrait s'installer dans l'ancien Réno-Dépôt de Sherbrooke.

Il s'agit de l'entreprise Vertige qui souhaiterait relocaliser ses installations de la rue Aberdeen et élargir son offre d'activité.



Le propriétaire de la bâtisse, EstriDev, a demandé un amendement au zonage, ce qui a été autorisé par le conseil municipal.



Le centre récréatif occuperait environ 1 800 mètres carrés de surperficie et comprendrait un casse-croûte.





Rappelons que le Village des Valeurs et Jysk ont déjà confirmé qu'ils occuperont une partie du bâtiment.

En audio: le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny