Chantiers routiers: 23 chantiers en cours à Sherbrooke

Caroline Gravel

La Ville de sherbrooke lance 14 nouveaux chantiers de construction cette semaine, ce qui porte le nombre de projets en cours à 23.La directrice du Service des infrastructures urbaines, Caroline Gravel, affirme que la planification des travaux est difficile pour 2017.La construction des rues Bassins et Margeret-Robertson aura lieu et la rue Régina-Gagnon sera prolongée.Des travaux de pavage de surface auront aussi lieu entre les rues King Ouest et du Languedoc.La Ville de Sherbrooke analyse présentement la fluidité de la circulation à l'intersection des rues King Ouest et Léger afin d'améliorer le phasage des feux de circulation.Rappelons que plus de 42,7 millions de dollars seront investis dans 137 chantiers planifiés cette année.