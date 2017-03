Michel Carpentier

L'ex-directeur du Service de police de Sherbrooke, Michel Carpentier est interpellé par les statistiques concernant le taux d'échec des chirurgies bariatriques.Michel Carpentier a subi une chirurgie bariatique en 2012 et le suivi dont il a bénéficié était sur le plan médical.C'est lui qui est allé chercher du soutien psychologique et non le ministère de la Santé qui lui a offert.Il a même proposé son aide bénévolement pour d'autres personnes dans la même situation que lui mais il n'a pas eu d'appels.Michel Carpentier pesait 420 livres avant son intervention et il en pèse aujourd'hui la moitié.