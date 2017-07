CHSLD Argyll: les usagers réclament l'ajout de personnel

Pierre Blain

L'ajout de personnel est la priorité des résidents du CHSLD Argyll et de leurs proches.Des nombres relativement élevés de participants ont fait part de leur insatisfaction quant au temps de réponse aux cloches, à la fréquence des bains et à la fréquence de l'aide pour aller aux toilettes et du changement de la culotte d'incontinence.Les répondants ajoutent qu'il faut une plus grande stabilité dans le personnel et combler les absences afin de remédier à ces lacunes.Le directeur général du Regroupement provincial des comités d'usagers, Pierre Blain croit qu'il faut mieux payer et former les préposés aux bénéficiaires pour qu'ils demeurent dans le réseau de la santé.115 personnes ont répondu au sondage, dont une quarantaine de résidents.