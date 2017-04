Cimetière Musulman à Saint-Appolinaire: signature d'un registre nécessaire

QUÉBEC - Une quarantaine de personnes opposées au projet de cimetière musulman à Saint-Apollinaire, dans la région de Lotbinière, se sont manifestées pour bloquer un éventuel changement au zonage du secteur concerné.

Elles avaient jusqu'à mercredi, au plus tard, pour le faire.



Le nombre d'opposants est donc suffisant pour qu'un registre soit mis à la disposition des résidents de la zone concernée et de ceux de la zone voisine.



Au cours des prochains jours, le Directeur général des élections fixera le nombre exact de personnes autorisées à signer ce registre.



Le résultat de leur vote, à être tenu pendant cinq jours, dira s'il y aura référendum ou non, l'étape devant ultimement déterminer s'il y aura changement au zonage.