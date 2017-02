Éclosion de gastro dans 3 CHSLD de Sherbrooke

Annie-Andrée Émond

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS est aux prises avec des éclosions de gastro dans trois centres d'hébergement de soins de longue durée à Sherbrooke.L'éclosion est aussi présente à l'unité de réadaptation du pavillon Youville et au 2 e étage du centre d'hébergement St-Vincent.Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS affirme que des éclosions de gastro ne sont pas inhabituelles à cette période-ci de l'année.Le coordonnatrice des communications, Annie-André Émond indique que des mesures sont prises pour limiter la propagation.On demande aux proches de venir une personne à la fois pour les visites, les employés doivent porter jaquette, gants et masque pour éviter la propagation et les personnes qui ont la gastro ne vont pas aux activités de groupe.