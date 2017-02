Comparution de 4 individus arrêtés lors d'une rafle policière à Magog

Reportage de Marie-France Martel

Chargement du lecteur ...

Quatre suspects arrêtés lors de l'opération antidrogue à Magog ont comparu sous plusieurs chefs d'accusations aujourd'hui à Sherbrooke.

La présumée tête dirigeante de ce réseau de distribution de cocaïne et de marijuana est Daniel Roy, qui a des antécédents en matière de stupéfiants remontant à 1978.

Le magogois de 57 ans est accusé de possession de cocaïne et de marijuana dan sle but d'en faire le trafic.

Les trois autres accusés sont Claude Ruel, André Bernard et Randal Michalek, qui font aussi face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic.

Leur enquête sur remise en liberté a été fixée à vendredi.

Les 12 perquisitions effectuées à Magog et Austin ont notamment permis de saisir plus de 119 000$ en argent, des quantités de cocaïne, de cannabis et trois véhicules.

En audio le reportage de Marie-France Martel