Simon Homans

Le propriétaire du Complexe St-Élie Motorsports est satisfait de la décision rendue par la Cour d'appel du Québec pour la poursuite des activités.Le Complexe va continuer de respecter les conditions du ministère de l'Environnement pour les courses d'accélération et les activités de motocross-VTT.Les conditions sont notamment à l'atténuation du bruit et les clients ne verront pas la différence d'avec l'an dernier puisque ce sont les mêmes conditions.Le Complexe St-Élie Motorsports pourrait débuter ses activités à la fin avril et celles-ci auront lieu les mercredis, vendredis et samedis.