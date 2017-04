Conditions de remise en liberté assouplies pour Philippe Benoît-Lessard

Philippe Benoit-Lessard, accusé d'invasion de domicile et d'attouchement sexuel, a vu ses conditions de remise en liberté assouplies vendredi au palais de justice de Sherbrooke. L'homme de 31 ans serait entré dans un logement de l'est de Sherbrooke en novembre dernier pour agresser sexuellement une adolescente qu'il ne connaissait pas.



Philippe Benoit-Lessard devait rester chez sa mère 24h sur 24, mais le tribunal a consenti à revoir cette condition.



Il devra être à la résidence entre 18h et 7h, mais pourra sortir s'il est accompagné de sa mère et pour poursuivre ses études au Centre de formation 24 Juin.



La citation à procès est contestée par la défense et l'enquête preliminaire de l'accusé a été fixée au 3 juillet prochain.